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Украинцам стоит запастись продуктами на неделю, - Высоцкий

16:11 03.09.2026 Чт
2 мин
Минимальный запас будет оптимальным решением
aimg Елена Бджола
Фото: Украинцы должны иметь запас продуктов на неделю (Getty Images)

Россия цинично уничтожает продовольственные склады в Украине, но критического дефицита товаров нет. Так что запасаться продуктами нужно только на минимальный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого на брифинге, передает "Суспильне".

Какой запас продуктов уместен

По словам Высоцкого, в условиях полномасштабной войны против РФ могут произойти любые форс-мажоры. Именно поэтому украинцам нужно иметь минимальный недельный запас продуктов, который не претендует на универсальность.

"Это означает, что у каждой семьи он может быть разный. Думаю, что ни одна семья не живет по принципу иметь продукты только на один день и ежедневно ходит их покупать", - говорит он.

Высоцкий также отметил, что предпосылок для того, чтобы запасаться продуктами на месяц, нет.

Министр говорит, что долгосрочные закупки можно делать заранее из-за сбоев в поставках со складов в магазины. Однако рано или поздно товары все равно появляются на полках супермаркетов.

Он уточнил, что потери украинского бизнеса от атак РФ 5 августа на продовольственные склады оцениваются в десятки миллиардов гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что Высоцкий заявил: дефицит социально значимых продуктов в Украине не фиксируется. По его словам, объем производства основных категорий превышает внутреннее потребление.

Также сообщалось, что из-за уничтожения ударами РФ крупных распределительных центров украинский ритейл вынужден был переходить на модель мелких складов.

Кроме того, в Харьковской области нет проблем с поставкой продуктов после ряда российских ударов по складам и логистическим хабам в Украине. Полки опустели на время, ситуация под контролем.

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