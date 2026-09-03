Украинцам стоит запастись продуктами на неделю, - Высоцкий

Какой запас продуктов уместен

По словам Высоцкого, в условиях полномасштабной войны против РФ могут произойти любые форс-мажоры. Именно поэтому украинцам нужно иметь минимальный недельный запас продуктов, который не претендует на универсальность.

"Это означает, что у каждой семьи он может быть разный. Думаю, что ни одна семья не живет по принципу иметь продукты только на один день и ежедневно ходит их покупать", - говорит он.

Высоцкий также отметил, что предпосылок для того, чтобы запасаться продуктами на месяц, нет.

Министр говорит, что долгосрочные закупки можно делать заранее из-за сбоев в поставках со складов в магазины. Однако рано или поздно товары все равно появляются на полках супермаркетов.

Он уточнил, что потери украинского бизнеса от атак РФ 5 августа на продовольственные склады оцениваются в десятки миллиардов гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что Высоцкий заявил: дефицит социально значимых продуктов в Украине не фиксируется. По его словам, объем производства основных категорий превышает внутреннее потребление.