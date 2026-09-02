Россия бьет по складам с продуктами: Высоцкий рассказал, грозит ли Украине дефицит
В Украине сейчас достаточно продовольствия, однако российские удары по местам хранения создают временные сложности с его доставкой в магазины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телемарафона.
Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий заявил в эфире марафона, что дефицита социально значимых продуктов в Украине не фиксируется.
По его словам, объем производства основных категорий превышает внутреннее потребление.
Речь идет об овощах борщевого набора, зерновых, муке, хлебе, крупах, макаронных изделиях, сахаре и растительном масле.
Достаточно также производства кормов, необходимых для выпуска молочной и мясной продукции.
Высоцкий отметил, что в этом году в Украине соберут более 80 млн тонн зерновых и масличных культур, тогда как внутреннее потребление составляет около 20 млн тонн, или четверть от общего объема.
Основная проблема – логистика
По словам чиновника, сейчас Россия целенаправленно атакует места хранения продукции, в частности крупные распределительные центры. Через них товары поступают партиями, после чего сортируются и направляются в конкретные магазины.
Из-за повреждения таких объектов возникают временные перебои с доставкой продукции. При этом физически товаров достаточно, а система их распределения постепенно перестраивается.
Высоцкий подчеркнул, что оснований для массовой закупки продуктов впрок нет. Он также отметил, что в Украине работают сотни производителей каждой категории, расположенных в разных регионах.
Ассортимент может измениться
Полностью перекрыть дороги и подъезды к крупным городам, по словам Высоцкого, невозможно. При этом одновременно доставлять широкий ассортимент в каждый магазин сейчас сложнее.
В таких условиях, объяснил чиновник, поставки могут осуществляться с меньшей номенклатурой, но большими объемами и с определенной периодичностью.
Необходимые товары при этом будут доступны в нескольких точках продаж и смогут покрывать базовые потребности населения.
Напоминаем, что после разрушения крупных распределительных центров украинские ритейлеры начали перестраивать систему хранения и доставки товаров, переходя на сеть небольших складов. Это особенно влияет на охлажденную продукцию: расходы на ее транспортировку выросли примерно на 35–50%, что в зависимости от категории, региона и конкретного ритейлера может увеличить конечную стоимость товаров на 7–12%.