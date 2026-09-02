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Россия бьет по складам с продуктами: Высоцкий рассказал, грозит ли Украине дефицит

14:06 02.09.2026 Ср
2 мин
В магазинах может стать иначе
aimg Анастасия Никончук
Россия бьет по складам с продуктами: Высоцкий рассказал, грозит ли Украине дефицит Фото: Тарас Высоцкий (facebook.com agrireforms)
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В Украине сейчас достаточно продовольствия, однако российские удары по местам хранения создают временные сложности с его доставкой в магазины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телемарафона.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий заявил в эфире марафона, что дефицита социально значимых продуктов в Украине не фиксируется.

По его словам, объем производства основных категорий превышает внутреннее потребление.

Речь идет об овощах борщевого набора, зерновых, муке, хлебе, крупах, макаронных изделиях, сахаре и растительном масле.

Достаточно также производства кормов, необходимых для выпуска молочной и мясной продукции.

Высоцкий отметил, что в этом году в Украине соберут более 80 млн тонн зерновых и масличных культур, тогда как внутреннее потребление составляет около 20 млн тонн, или четверть от общего объема.

Основная проблема – логистика

По словам чиновника, сейчас Россия целенаправленно атакует места хранения продукции, в частности крупные распределительные центры. Через них товары поступают партиями, после чего сортируются и направляются в конкретные магазины.

Из-за повреждения таких объектов возникают временные перебои с доставкой продукции. При этом физически товаров достаточно, а система их распределения постепенно перестраивается.

Высоцкий подчеркнул, что оснований для массовой закупки продуктов впрок нет. Он также отметил, что в Украине работают сотни производителей каждой категории, расположенных в разных регионах.

Ассортимент может измениться

Полностью перекрыть дороги и подъезды к крупным городам, по словам Высоцкого, невозможно. При этом одновременно доставлять широкий ассортимент в каждый магазин сейчас сложнее.

В таких условиях, объяснил чиновник, поставки могут осуществляться с меньшей номенклатурой, но большими объемами и с определенной периодичностью.

Необходимые товары при этом будут доступны в нескольких точках продаж и смогут покрывать базовые потребности населения.

Напоминаем, что после разрушения крупных распределительных центров украинские ритейлеры начали перестраивать систему хранения и доставки товаров, переходя на сеть небольших складов. Это особенно влияет на охлажденную продукцию: расходы на ее транспортировку выросли примерно на 35–50%, что в зависимости от категории, региона и конкретного ритейлера может увеличить конечную стоимость товаров на 7–12%.

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