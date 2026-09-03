Українцям варто запастися продуктами на тиждень, - Висоцький

Який запас продуктів доречний

За словами Висоцького, в умовах повномасштабної війни проти РФ можуть будь-які форс-мажори. Саме тому тому українцям потрібно мати мінімальний тижневий запас продуктів, який не претендує на універсальність.

"Це означає, що в кожної сім'ї він може бути різний. Думаю, що також жодна родина не живе по принципу мати продукти лише на один день і щодня ходить їх купувати", - каже він.

Висоцький також зауважив, що передумов для того, щоб запасатися продуктами на місяць, немає.

Міністр каже, що довгострокові закупівлі можна робити наперед через збої у постачанні зі складів до магазинів. Проте рано чи пізно товари все одно з'являються на полицях супермаркетів.

Він уточнив, що втрати українського бізнесу від атак РФ 5 серпня на продовольчі склади оцінюються у десятки мільярдів гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що Висоцький заявив: дефіцит соціально-значимих продуктів в Україні не фіксується. За його словами, обсяги виробництва основних категорій перевищують внутрішнє споживання.