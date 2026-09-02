ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Мясо, молоко и овощи: почему охлажденные продукты могут подорожать больше всего

13:35 02.09.2026 Ср
3 мин
Децентрализация складов прибавит к ценам на свежие продукты 7–12%
aimg Ирина Костюченко aimg Олег Хомчук
Мясо, молоко и овощи: почему охлажденные продукты могут подорожать больше всего Больше всего от разрушения логистической инфраструктуры пострадала, в частности, молочка (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Из-за уничтожения крупных распределительных центров украинский ритейл вынужден был переходить на модель мелких складов. Для охлажденных товаров подорожание доставки оценивается в 35–50%, что может прибавить 7–12% к конечной цене в зависимости от категории, региона и ритейлера.

Как на рынке решают эту проблему – в материале РБК-Украина "Удар по "пищевым цепям". Почему товары в Украине дорожают даже без дефицита".

Главное:

  • В Киеве и области уничтожено около 80–100 тыс. кв. м холодных складов, по оценке CEO Бюро инвестиционных программ и основателя GreenInvest Александра Бондаренко.

  • По данным Dragon Capital, по стране выведено из строя 500 тыс. кв. м складской недвижимости класса A – почти 30% таких площадей.

  • Свободные площади более старого формата покрывают лишь 20-30% потерянных холодных мощностей.

  • Везти охлажденную продукцию в 300–400 км из других областей может быть экономически невыгодно.

Последние удары по большим распределительным центрам усилили давление на украинский ритейл. Больше всего от разрушения логистической инфраструктуры пострадали две группы товаров fresh/frozen:

1) Fresh – свежие и скоропортящиеся продукты, требующие температурного контроля:

  • мясо;

  • молочная продукция;

  • рыба;

  • часть овощей и фруктов.

2) Frozen – товары глубокой заморозки, хранящиеся при температуре –18 °C или ниже:

  • замороженные полуфабрикаты;

  • мороженое.

Холодовая цепь под давлением

По оценке Александра Бондаренко, в Киевском регионе уничтожено 80–100 тыс. кв. м холодных складов. В то же время Dragon Capital оценивает общий объем складской недвижимости класса A, выведенной из строя по стране, около 500 тыс. кв. м или почти 30% таких площадей.

Устаревшие склады (класса B и C) покрывают лишь 20–30% потерь, а везти скоропортящиеся продукты за 300–400 км невыгодно.

Читайте также: РФ бьет по складам: убытки отдельных ритейлеров превысили 24,7 млрд грн. Что будет с ценами

Чтобы снизить риск перебоев в поставках и локального дефицита, ритейл переходит к децентрализованной модели – вместо одного хаба использует несколько более мелких составов. Это требует больше операций, техники и персонала.

Эксперт подчеркивает, что прямая доставка от производителя в магазины (DSD) может увеличивать транспортные расходы в 2–3 раза и повышать риск списаний.

Цена новой логистики

По данным UTG, стоимость доставки охлажденных товаров может возрасти на 35–50%. Это может прибавить 7–12% к розничной цене таких товаров из-за дополнительных логистических затрат. Для сравнения цены на сухие товары могут вырасти на 3–5%.

Дополнительным фактором является подорожание горючего: цены на топливо выросли на 28% в июле 2026 года по сравнению с прошлым годом. Дополнительное давление на расходы создает дефицит кадров, который, по оценке Центра экономической стратегии, будет сохраняться из-за миграции и мобилизации.

Ритейлеры вынуждены искать баланс между целевой рентабельностью и платежеспособностью покупателей, однако расходы на сохранение холодовой цепи в конечном счете скажутся на стоимости ежедневной корзины.

Читайте также: Пустые полки в магазинах: как удары по складам повлияют на стоимость продуктов
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Мясо Цены в Украине Ритейл в Украине
Новости
Россия ударила беспилотниками по складу в Киеве
Россия ударила беспилотниками по складу в Киеве
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью