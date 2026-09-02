Мясо, молоко и овощи: почему охлажденные продукты могут подорожать больше всего

Из-за уничтожения крупных распределительных центров украинский ритейл вынужден был переходить на модель мелких складов. Для охлажденных товаров подорожание доставки оценивается в 35–50%, что может прибавить 7–12% к конечной цене в зависимости от категории, региона и ритейлера.

Как на рынке решают эту проблему – в материале РБК-Украина " Удар по "пищевым цепям". Почему товары в Украине дорожают даже без дефицита ".

Главное:

В Киеве и области уничтожено около 80–100 тыс. кв. м холодных складов, по оценке CEO Бюро инвестиционных программ и основателя GreenInvest Александра Бондаренко.

По данным Dragon Capital, по стране выведено из строя 500 тыс. кв. м складской недвижимости класса A – почти 30% таких площадей.

Свободные площади более старого формата покрывают лишь 20-30% потерянных холодных мощностей.

Везти охлажденную продукцию в 300–400 км из других областей может быть экономически невыгодно.

Последние удары по большим распределительным центрам усилили давление на украинский ритейл. Больше всего от разрушения логистической инфраструктуры пострадали две группы товаров fresh/frozen:

1) Fresh – свежие и скоропортящиеся продукты, требующие температурного контроля:

мясо;

молочная продукция;

рыба;

часть овощей и фруктов.

2) Frozen – товары глубокой заморозки, хранящиеся при температуре –18 °C или ниже:

замороженные полуфабрикаты;

мороженое.

Холодовая цепь под давлением

По оценке Александра Бондаренко, в Киевском регионе уничтожено 80–100 тыс. кв. м холодных складов. В то же время Dragon Capital оценивает общий объем складской недвижимости класса A, выведенной из строя по стране, около 500 тыс. кв. м или почти 30% таких площадей.

Устаревшие склады (класса B и C) покрывают лишь 20–30% потерь, а везти скоропортящиеся продукты за 300–400 км невыгодно.

Чтобы снизить риск перебоев в поставках и локального дефицита, ритейл переходит к децентрализованной модели – вместо одного хаба использует несколько более мелких составов. Это требует больше операций, техники и персонала.

Эксперт подчеркивает, что прямая доставка от производителя в магазины (DSD) может увеличивать транспортные расходы в 2–3 раза и повышать риск списаний.

Цена новой логистики

По данным UTG, стоимость доставки охлажденных товаров может возрасти на 35–50%. Это может прибавить 7–12% к розничной цене таких товаров из-за дополнительных логистических затрат. Для сравнения цены на сухие товары могут вырасти на 3–5%.

Дополнительным фактором является подорожание горючего: цены на топливо выросли на 28% в июле 2026 года по сравнению с прошлым годом. Дополнительное давление на расходы создает дефицит кадров, который, по оценке Центра экономической стратегии, будет сохраняться из-за миграции и мобилизации.

Ритейлеры вынуждены искать баланс между целевой рентабельностью и платежеспособностью покупателей, однако расходы на сохранение холодовой цепи в конечном счете скажутся на стоимости ежедневной корзины.