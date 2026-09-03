ua en ru
Чт, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинцам стоит запастись продуктами на неделю, - Высоцкий

16:11 03.09.2026 Чт
2 мин
Минимальный запас будет оптимальным решением
aimg Елена Бджола
Украинцам стоит запастись продуктами на неделю, - Высоцкий Фото: Украинцы должны иметь запас продуктов на неделю (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия цинично уничтожает продовольственные склады в Украине, но критического дефицита товаров нет. Так что запасаться продуктами нужно только на минимальный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого на брифинге, передает "Суспильне".

Какой запас продуктов уместен

По словам Высоцкого, в условиях полномасштабной войны против РФ могут произойти любые форс-мажоры. Именно поэтому украинцам нужно иметь минимальный недельный запас продуктов, который не претендует на универсальность.

"Это означает, что у каждой семьи он может быть разный. Думаю, что ни одна семья не живет по принципу иметь продукты только на один день и ежедневно ходит их покупать", - говорит он.

Высоцкий также отметил, что предпосылок для того, чтобы запасаться продуктами на месяц, нет.

Министр говорит, что долгосрочные закупки можно делать заранее из-за сбоев в поставках со складов в магазины. Однако рано или поздно товары все равно появляются на полках супермаркетов.

Он уточнил, что потери украинского бизнеса от атак РФ 5 августа на продовольственные склады оцениваются в десятки миллиардов гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что Высоцкий заявил: дефицит социально значимых продуктов в Украине не фиксируется. По его словам, объем производства основных категорий превышает внутреннее потребление.

Также сообщалось, что из-за уничтожения ударами РФ крупных распределительных центров украинский ритейл вынужден был переходить на модель мелких складов.

Кроме того, в Харьковской области нет проблем с поставкой продуктов после ряда российских ударов по складам и логистическим хабам в Украине. Полки опустели на время, ситуация под контролем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Война России против Украины
Новости
В Севастополе ВСУ поразили российский десантный катер БК-16, - Генштаб
В Севастополе ВСУ поразили российский десантный катер БК-16, - Генштаб
Аналитика
Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК