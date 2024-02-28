Украинцам в США продлили пребывание по гуманитарным паролям на два года

Украинские граждане, срок пребывания которых на территории Соединенных Штатов по гуманитарным паролям истекает в этом году, смогут получить новые гуманитарные пароли сроком до 2 лет.

Право обновить свой статус гуманитарного пароля предоставили как украинцам, прибывшим в США по программе Uniting for Ukraine (U4U), так и гражданам, получившим гуманитарный пароль в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года, до введения этой программы.

"Убеждена, что это решение имеет особую актуальность для тех граждан, которые потеряли свои дома в результате российской военной агрессии и вынужденно выехали с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные Россией", – отметила Оксана Маркарова.

Обновить свои документы смогут:

граждане Украины или их ближайшие родственники, прибывшие в США 11 февраля 2022 или позже и физически находящиеся в стране;

те, для которых сохраняются срочные гуманитарные причины для нового срока пребывания;

прошедшие проверку биографии и биометрии.

Более подробную информацию для украинцев можно найти на сайте.