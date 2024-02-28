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Украинцам в США продлили пребывание по гуманитарным паролям на два года

Фото: Украинцы в США (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Министерство национальной безопасности США приняло решение продлить возможность пребывания граждан Украины по гуманитарным паролям на 2 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Украинские граждане, срок пребывания которых на территории Соединенных Штатов по гуманитарным паролям истекает в этом году, смогут получить новые гуманитарные пароли сроком до 2 лет.

Право обновить свой статус гуманитарного пароля предоставили как украинцам, прибывшим в США по программе Uniting for Ukraine (U4U), так и гражданам, получившим гуманитарный пароль в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года, до введения этой программы.

"Убеждена, что это решение имеет особую актуальность для тех граждан, которые потеряли свои дома в результате российской военной агрессии и вынужденно выехали с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные Россией", – отметила Оксана Маркарова.

Обновить свои документы смогут:

  • граждане Украины или их ближайшие родственники, прибывшие в США 11 февраля 2022 или позже и физически находящиеся в стране;
  • те, для которых сохраняются срочные гуманитарные причины для нового срока пребывания;
  • прошедшие проверку биографии и биометрии.

Более подробную информацию для украинцев можно найти на сайте.

Напомним, мы писали, сколько беженцев хотят возвратиться домой через два года войны. В ООН провели опрос.

Также мы рассказывали, что на днях еще одна страна ЕС продлила временную защиту украинцам. Новый срок – 10 месяцев.

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