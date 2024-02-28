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Українцям у США продовжили перебування за гуманітарними паролями на два роки

Фото: Українці у США (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити можливість перебування громадян України за гуманітарними паролями на 2 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посла України в США Оксани Маркарової.

Українські громадяни, строк перебування яких на території Сполучених Штатів за гуманітарними паролями закінчується у цьому році, зможуть отримати нові гуманітарні паролі строком до 2 років.

Право поновити свій статус гуманітарного паролю надали як українцям, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U), так і громадянам, які отримали гуманітарний пароль в пунктах пропуску через державний кордон США у період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми.

"Переконана, що це рішення має особливу актуальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Росією", – зазначила Оксана Маркарова.

Поновити свої документи зможуть:

  • громадяни України або їх найближчі родичі, які прибули до США 11 лютого 2022 року або пізніше та фізично перебувають у країні; 
  • ті, для кого зберігаються термінові гуманітарні причини для нового терміну перебування;
  • ті, хто пройшов перевірку біографії та біометрії.

Детальнішу інформацію для українців можна знайти на сайті.

Нагадаємо, ми писали, скільки біженців хочуть повернутися додому через два роки війни. В ООН провели опитування.

Також ми розповідали, що днями ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців. Новий термін – 10 місяців.

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