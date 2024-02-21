Сколько беженцев хотят вернуться домой через два года войны: опрос ООН

Почти две трети украинских беженцев хотят вернуться домой в будущем. Такие результаты недавнего исследования Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) .

В то же время, доля людей с такими намерениями за год уменьшилась, сообщает РБК-Украина со ссылкой на unhcr.org .

По данным УВКБ ООН, сейчас почти 6,5 млн беженцев из Украины ищут убежищу по всему миру, а около 3,7 млн человек остаются вынужденно перемещенными лицами внутри страны.

Организация провела исследование о намерениях и перспективах бежавших от войны, для этого опросили более 9900 домохозяйств (из них около 4000 – за рубежом) в январе и феврале 2024 года.

Большинство опрошенных хотят однажды вернуться домой. Среди беженцев за границей таких 65% (6% – в ближайшие месяцы), среди переселенцев – 72% (5% – в ближайшие месяцы). Отмечается, что доля людей с такими намерениями уменьшилась за год – с 77% и 84% соответственно. В 2024 году не намерены возвращаться домой 11% беженцев и 15% переселенцев.

Среди тех, кто планирует вернуться, больше тех, кто находится в соседних странах (75%) по сравнению с теми, кто нашел убежище в других странах Европы (62%).

Основным фактором, которым препятствует возвращению, называлось отсутствие безопасности в Украине. Также респонденты указывали на другие проблемы – отсутствие экономических возможностей и жилья. Среди беженцев, которые вернулись в Украину, 55% сообщили, что у них оказалось меньше возможностей трудоустройства, чем они думали.

59% респондентов отметили, что они могут быть вынуждены вернуться домой во время войны, если будут сталкиваться с проблемами в принимающих странах, которые преимущественно касаются возможности работы и правового статуса.

Предыдущие опросы также выявили, что беженцы с особыми потребностями и уязвимые категории рассматривают возможность возвращения, в основном из-за отсутствия других вариантов.

Сейчас больше беженцев стали ездить в Украину с краткосрочными визитами – 50% в этом году по сравнению с 30% в прошлом. В основном – для посещения членов семьи и проверки имущества. Такие поездки могут впоследствии помочь принять решение о долгосрочном возвращении, когда условия позволят.