ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина запустит мобильные пункты для выдачи документов украинцам в трех странах

Новина українською →
Европа, Среда 26 октября 2022 21:35
Украина запустит мобильные пункты для выдачи документов украинцам в трех странах Фото: первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Зарембо

Мобильные пункты для выдачи загранпаспортов, ID-карт и других документов украинским беженцам в скором времени начнут работать в Чехии, Германии и Турции. В Польше паспортные центры уже функционируют в трех городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина в эфире телемарафона "Єдині новини".

Енин отметил, что государственное предприятие "Документ" имеет удачный опыт работы в Польше. К примеру, в Варшаве паспортный центр для украинцев работает уже более трех месяцев, а специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой ГП "Документ" работают так же в столице, а еще в Кракове и Гданьске. Записаться в очередь, по словам Енина, возможно онлайн или вживую. Это дает украинским гражданам возможность и обновить документы, и получить новые вместо утраченных во время эвакуации.

В дальнейших планах Министерства внутренних дел совместно с Министерством иностранных дел открытие мобильных пунктов в Чехии, Германии и Турции. При этом Енин заверил, что существуют уже договоренности с властями этих стран.

"Мы постоянно работаем над расширением перечня документов и услуг, которые мы предоставляем нашим гражданам за рубежом. И это уже не только загранпаспорт или ID-карта, это уже и технический паспорт на автомобиль, водительское удостоверение. Кроме того, мы работаем над улучшением логистики и упрощением тех процедур, которые все еще затягивают время", - сказал замминистра.

Также Енин добавил, что в планах на будущее - аренда офисных помещений за границей для работы стационарных пунктов ГП "Документ".

Напомним, что недавно Главное управление полиции Польши открыло специальную "горячую линию" , куда беженцы из Украины могут сообщить о случаях торговли людьми, сексуальных преступлениях и исчезновениях переселенцев и членов их семей.

Кроме того, за границей не обязательно обращаться в консульство для оформления паспорта. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие гражданство и свидетельство о рождении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский рассказал, сколько иранских дронов россияне уже запустили по Украине
Зеленский рассказал, сколько иранских дронов россияне уже запустили по Украине
DAILY
Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев