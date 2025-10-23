Украинцам предлагают европейскую модель жилья. Детали от Шуляк

Массовая приватизация жилья в 90-х годах опустошила государственный жилищный фонд, из которого оно должно предоставляться гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Как пишет РБК-Украина , об этом в интервью порталу Минфин рассказала председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Поэтому решение жилищного вопроса станет эффективным только тогда, когда жилье от государства будет предоставляться не в собственность, а во временное пользование. Зато государство должно создать ряд инструментов, которые позволят гражданам приобрести его на льготных условиях.

По ее словам, Украина до сих пор живет по Жилищному Кодексу, принятому еще в советское время - 1983 года, что делает процесс решения жилищного вопроса граждан, которые в этом нуждаются, абсолютно неэффективным.

"Кодекс создавался тогда, когда были совершенно другие правила в жилищной сфере. Жилье тогда предоставлялось не в собственность, а в бессрочное пользование. Его нельзя было продать, подарить, завещать - только пользоваться, поскольку владельцем такого жилья и жилищного фонда в целом было государство. Но в 90-е годы началась приватизация, поэтому жилье из государственной собственности перешло в частную. Как следствие - ни государство, ни общины практически не имеют жилого фонда, из которого жилье можно предоставлять тем, кто нуждается в решении жилищного вопроса", - пояснила Шуляк.

Это привело к тому, что люди десятилетиями стоят в квартирных очередях, а те несколько сотен квартир, которые ежегодно предоставляются в порядке очереди, сразу приватизируются.

"То есть эта система не работает - нужны другие решения, которые при нынешних условиях будут эффективными", - подчеркнула Елена Шуляк.

Именно поэтому, отметила парламентарий, необходимо менять правила игры в жилищной сфере на законодательном уровне. Над этим уже работают: сейчас ко второму чтению готовят законопроект № 1237, и им вводится ряд инструментов, которые, в отличие от советских правил, будут работать.

"Во-первых, отменяется Жилищный Кодекс, по которому государство должно предоставлять жилье в бессрочное пользование, после чего оно сразу приватизируется. Во-вторых, вводятся европейские правила - жилье от государства можно будет получить только временно. В-третьих, для тех, кто имеет финансовую возможность жилье приобрести, запускается ряд льготных финансово-кредитных механизмов для этого", - сообщила Шуляк.

Жилье из государственного и муниципального жилищных фондов будет предоставляться на льготных условиях во временное пользование на условиях льготной аренды. То есть арендодателем и держателем такого жилья будет община. Соответственно, арендатором будет гражданин или семья, которые подпадают под соответствующие критерии для того, чтобы считаться нуждающимися в улучшении жилищных условий в случае, если их доход не позволяет получить жилье в собственность на льготных условиях.

По тому же принципу будет предоставляться и служебное жилье - во временное пользование, пока гражданин работает в том или ином учреждении или ведомстве, на балансе которых такое жилье находится. За него нужно будет вносить льготную арендную плату и нельзя будет приватизировать.

"Законопроект даст возможность обеспечить доступным жильем все слои населения Украины, прежде всего социально уязвимые категории граждан, среди которых ВПЛ, бюджетники, военные, ветераны и другие люди, которые нуждаются в поддержке от государства. Доступ к льготам будет равный с учетом социально-экономического положения семей", - отметила нардеп.