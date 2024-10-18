Осадки смешанной фазы. Синоптик рассказала, когда украинцам ждать первого снега
Ожидать сильных снегопадов, которые покрыли бы поверхность земли на длительное время, украинцам в ближайшей перспективе не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи.
Когда украинцев может "накрыть" первым снегом
По словам эксперта, первый снег (если не говорить о снеге, выпавшем ранее на высокогорье Карпат) может прийти на территорию Украины в форме осадков смешанной фазы - дождей, кое-где с мокрым снегом.
"Пока именно такого снега, чтобы удерживался длительный снежный покров... В ближайшей синоптической перспективе (там где мы можем говорить, непосредственно, о практических каких-то показателях) то... До конца октября вообще у нас без осадков", - рассказала синоптик.
Она уточнила, что изменение синоптической ситуации будет наблюдаться в первых числах ноября.
"И там действительно может на территории Украины (согласно расчетам, которые есть на сегодня) образоваться циклон. И он может уже принести осадки, по крайней мере смешанной фазы. То есть дождь, кое-где с мокрым снегом", - объяснила Птуха.
В то же время она заметила, что осень еще, возможно, будет о себе напоминать.
"Видим, что сезоны сейчас, в условиях изменения климата - это такой дисбаланс в климатической системе", - признала специалист.
По ее словам, вполне вероятно, что и этот сезон (большинство месяцев холодного периода), будет характеризоваться несколько более высокими, чем климатическая норма, показателями среднемесячной температуры - на 1,5-2 градуса.
"Конечно, есть определенные исключения. Например, для ноября и декабря возможно все же она (температура, - Ред.) будет близка к норме... Общая тенденция к потеплению не исключает затоков холода, арктического воздуха. Потому что всегда подчеркиваю: мы - сезонная страна. Эти затоки холода могут быть. Просто их продолжительность в последние годы все сокращается", - подытожила спикер УкрГМЦ.
Первый снег в Карпатах
Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.
В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).
Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.
Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.
Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.
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