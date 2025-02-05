Можно ли перерегистрировать авто на другого человека и сохранить номерной знак: ответ МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали, можно ли перерегистрировать транспортное средство на другого владельца вместе с номерным знаком. А также за что при этом платить не придется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Можно ли перерегистрировать авто на другого владельца вместе с номерным знаком

В министерстве рассказали, что при перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД - в связи со сменой их владельцев - оставить имеющиеся номерные знаки можно. Главное условие при этом - согласие (желание) обеих сторон.

Отмечается, что номерные знаки государственного образца (кроме платной комбинации) при перерегистрации транспортного средства на нового владельца остаются безвозмездно.

Между тем номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр (платные номерные знаки государственной регистрации) - только при условии оплаты их стоимости.

"То есть, если покупатель изъявил желание оставить такие номерные знаки, то он оплачивает стоимость данной комбинации в сервисном центре МВД при перерегистрации", - объяснили украинцам.

Кроме того, в МВД сообщили: если платные номерные знаки остаются за авто, которое перерегистрируется на родственников (другого супруга, родителей, детей - тех, с кем можно подтвердить связь соответствующим документом), то за них платить не нужно.

Стоит отметить, что при перерегистрации транспортных средств - в случае смены их владельцев - снятие с учета таких ТС не проводится.

Между тем перерегистрация транспортных средств без смены собственника в Украине проводится в случае:

получения свидетельства о регистрации взамен утраченного или не пригодного для пользования;

изменения места стоянки, местонахождения или наименования владельцев-юридических лиц;

изменения места жительства или фамилии, имени или отчества физических лиц, являющихся владельцами транспортных средств;

изменения цвета;

переоборудования транспортного средства или замены кузова, других составных частей, имеющих идентификационные номера.

Получить эти услуги можно в удобном для вас территориальном сервисном центре МВД.