Можно ли перерегистрировать авто на другого человека и сохранить номерной знак: ответ МВД
В Министерстве внутренних дел рассказали, можно ли перерегистрировать транспортное средство на другого владельца вместе с номерным знаком. А также за что при этом платить не придется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Можно ли перерегистрировать авто на другого владельца вместе с номерным знаком
В министерстве рассказали, что при перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД - в связи со сменой их владельцев - оставить имеющиеся номерные знаки можно. Главное условие при этом - согласие (желание) обеих сторон.
Отмечается, что номерные знаки государственного образца (кроме платной комбинации) при перерегистрации транспортного средства на нового владельца остаются безвозмездно.
Между тем номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр (платные номерные знаки государственной регистрации) - только при условии оплаты их стоимости.
"То есть, если покупатель изъявил желание оставить такие номерные знаки, то он оплачивает стоимость данной комбинации в сервисном центре МВД при перерегистрации", - объяснили украинцам.
Кроме того, в МВД сообщили: если платные номерные знаки остаются за авто, которое перерегистрируется на родственников (другого супруга, родителей, детей - тех, с кем можно подтвердить связь соответствующим документом), то за них платить не нужно.
Стоит отметить, что при перерегистрации транспортных средств - в случае смены их владельцев - снятие с учета таких ТС не проводится.
Между тем перерегистрация транспортных средств без смены собственника в Украине проводится в случае:
- получения свидетельства о регистрации взамен утраченного или не пригодного для пользования;
- изменения места стоянки, местонахождения или наименования владельцев-юридических лиц;
- изменения места жительства или фамилии, имени или отчества физических лиц, являющихся владельцами транспортных средств;
- изменения цвета;
- переоборудования транспортного средства или замены кузова, других составных частей, имеющих идентификационные номера.
Получить эти услуги можно в удобном для вас территориальном сервисном центре МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД возобновили регистрационные услуги с транспортными средствами (связанные со сменой владельца).
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