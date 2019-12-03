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Українцям повернули майже 800 млн грн боргу за лікарняні та декретні

Новини » Економіка     03.12.2019 - 13:11
Українцям повернули майже 800 млн грн боргу за лікарняні та декретні
Фото: Фонд соцстраху (www.fssu.gov.ua)

Після формального рішення уряду про збільшення бюджету фонду виплати відновилися

Фонд соціального страхування України з початку грудня 2019 року профінансував 782,2 млн грн допомоги з тимчасової втрати працездатності, по вагітності та пологах і на поховання. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Як зазначили у фонді, з цієї суми на виплату лікарняних пішло 538,9 млн грн, на допомогу по вагітності та пологах - 241 млн грн, на допомогу на поховання - 2,3 млн грн. Матеріальне забезпечення перераховується Фондом на рахунок роботодавця.

Українцям повернули майже 800 млн грн боргу за лікарняні та декретні

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 27.11.2019 № 957 вніс зміни до бюджету Фонду соціального страхування України. Зокрема, видатки фонду за напрямком матеріального забезпечення та соціальних послуг збільшено на 1,37 млрд грн, загалом вони складають 14,344 млрд грн проти 12,974 млрд грн у початковій редакції.

Варто відзначити, що доходи Фонду соціального страхування України (24 млрд грн) майже на 100% формуються за рахунок страхових внесків страхувальників та застрахованих осіб.

Відзначимо, Фонд соціального страхування України наприкінці листопада 2019 року припинив виплати лікарняних та декретних, хоча на його рахунках були кошти. У фонді пояснювали це рішення тім, що фонд не має права виплачувати кошти, поки Кабінет міністрів не ухвалить рішення про збільшення бюджету фонду.

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