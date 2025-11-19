Украинцам в Польше предъявили обвинения в терактах: что известно

В Польше расширяется расследование диверсий на железной дороге, и правоохранители официально установили причастных к этим действиям, связывая их с вмешательством со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Onet .

Польская прокуратура сообщила о выдвижении обвинений двум гражданам Украины, которых следствие считает исполнителями диверсионных действий на территории страны.

По данным ведомства, речь идет об Александре К. и Евгении И., которые, по информации следствия, находятся в Беларуси.

О принятом решении рассказал представитель Национальной прокуратуры, заявление которого приводит польское издание.

Детали расследования

Правоохранители отмечают, что задержать подозреваемых не удалось, поэтому провести необходимые процессуальные действия невозможно.

Прокуратура подчеркивает, что собранные материалы указывают на связь обоих мужчин с диверсиями, которые, по данным польской стороны, выполнялись по заказу РФ.

В сообщении уточняется: "Прокуратура решила предъявить им обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу Российской Федерации".

Обоим фигурантам грозит пожизненное заключение. При этом следствие задержало ряд других лиц, но официальных обвинений им не предъявлено.

Прокуратура поясняет, что ходатайство о временном аресте пока не подано, поэтому ордер на задержание отсутствует.

Контекст

Во вторник, 18 ноября, польский премьер Дональд Туск заявлял, что следствие рассматривает двух украинских граждан как исполнителей диверсий на железной дороге, связывая их действия с российскими спецслужбами. Эти эпизоды стали частью масштабного расследования вмешательства в работу критической инфраструктуры страны.