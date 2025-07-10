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Повысят ли украинцам пенсии в этом году: ответ Минсоцполитики

Украина, Четверг 10 июля 2025 18:30
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Повысят ли украинцам пенсии в этом году: ответ Минсоцполитики Фото: Дарья Марчак (MLSP.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Основное повышение пенсий украинцам в 2025 году уже произошло. Следующие шаги будут зависеть от финансового состояния, но повышение маловероятно.

Об этом сказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Радіо Свобода".

"Во-первых, основной момент - это то, что у нас индексация предусмотрена законом. И закон говорит, что индексация проводится каждый год в марте... С нормативной законодательной точки зрения не предусмотрено ее проведение нескольких индексаций в течение года", - сказала она.

По ее словам, в Минсоцполитики будут смотреть на финансовое состояние. "Если мы будем видеть, что там финансовое состояние именно по страховым средствам будет позволять делать какие-то дополнительные шаги поддержки, мы будем их инициировать. Конечно, что это вопрос поддержки со стороны правительства", - добавила Марчак.

Два вида пенсий

Заместитель министра напомнила, что вообще нужно говорить о двух категориях лиц. "У нас есть лица, которые получают свою страховую пенсию. И это пенсия, которая уплачивается за счет страховых средств. Это ЕСВ, которые плачу я, или вы, или любой другой работающий, работающий человек", - сказала она.

Марчак сообщила, что это те пенсии, которые мы можем, как страна, как все налогоплательщики, обеспечить в солидарной системе нашим соотечественникам, нынешним, сегодняшним бабушкам, дедушкам.

А есть еще обязательства государственного бюджета, которые касаются в основном специальных пенсионных систем.

"И эти специальные пенсионные системы - это так называемые дополнительные пенсионные права, которые парламент в разные годы своими изменениями в законодательство предлагал. Вот такие пенсионные системы финансируются за счет средств государственного бюджета. И, из государственного бюджета, я думаю, что вряд ли будет возможность делать дополнительные повышения в этом году", - констатировала она.

Напомним, ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года. По сути, это главный механизм повышения пенсий уже сейчас. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.

Но скачок инфляции привел к тому, что реальные доходы пенсионеров уже около года снижаются.

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