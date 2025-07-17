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От 5 до 9 тысяч гривен: где в Украине самые низкие и самые высокие пенсии

Украина, Четверг 17 июля 2025 18:30
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От 5 до 9 тысяч гривен: где в Украине самые низкие и самые высокие пенсии Фото: пенсионеры в Киеве получают 8,9 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Самые высокие пенсии в Украине у жителей столицы и индустриальных регионов. На западе страны пенсии несколько ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным на 1 июля 2025 года среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 8 857 гривен.
От 5 до 9 тысяч гривен: где в Украине самые низкие и самые высокие пенсии

Далее идут Донецкая (7 840 гривен), Луганская (7 322 гривен), Днепропетровская (7 134 гривен) и Киевская области (6 814 гривна).

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 967 гривен), Черновицкой (5 137 гривна) и Закарпатской (5 211 гривен) областях.
От 5 до 9 тысяч гривен: где в Украине самые низкие и самые высокие пенсии

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2025 года составил 6 410,17 гривен. Пенсии выросли на 621,12 гривен или на 10,7%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 83 908 человек до 10 259 722 человек.

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,5 млн украинцев. Это составляет 14,8% от общего числа пенсионеров.

По данным ПФУ, в мае больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 874,7 тысяч человек. Кроме того, в Киеве 750,1 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 704,4 тысяч, во Львовской области - 670,4 тысяч, в Донецкой области - 607,2 тысяч человек.

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