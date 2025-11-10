RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украинцам будут платить за подключение своих генераторов к мобильным станциям: детали

Фото: украинцам будут платить за подключение своих генераторов к мобильным станциям (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинцам и бизнесу предлагают заживить базовые станции операторов своими генераторами. За это они будут получать средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

"Бизнес и ответственных граждан приглашают оплачиваемо заживить базовые станции операторов своими генераторами, чтобы во время блэкаутов украинцы могли вызвать скорую, получать экстренные оповещения и связаться с родными", - говорится в сообщении.

Украинцы, которые имеют генератор мощностью от 7,2 кВт, могут подключить его к мобильно станции и получить ориентировочно от 110 до 140 гривен в час.

Например, за 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо получит ориентировочно 1 320 гривен, юридическое - около 1 720 гривен.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0 800 33 63 63 28 (график работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, суббота-воскресенье - выходные).

Оператор подберет ближайшую базовую станцию к вашей локации, объяснит условия, рассчитает ориентировочную сумму оплаты и передаст ваши контакты оператору. Далее оператор свяжется с вами, проверит технические возможности, договорится обо всех условиях и заключит договор.

"Вы отвечаете за обслуживание и заправку генератора. Техническое подключение к базовой станции - ответственность оператора. Это общее дело государства, бизнеса и граждан. Каждый подключенный генератор - реальная помощь людям оставаться на связи в критические моменты", - отметили в Минцифры.

 

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины.

В частности, в ночь на 8 ноября россияне массово атаковали Украину, применяя для атак дроны и ракеты различных типов. Основной целью врага стала энергетическая инфраструктура страны.

В тот день Кременчуг полностью остался без света.

А сегодня в ПАО "Центрэнерго" сообщили, что россияне осуществили самую массированную атаку по их ТЭС за все время войны. Из-за этого их две ТЭС остановились и пока не генерируют электроэнергию.

В результате атаки в ряде регионов были введены аварийные отключения света, а в Киеве дважды применялись экстренные.

Сегодня, 10 ноября, в Киеве и большинстве областей Украины действуют расширенные графики отключений света. Ограничения будут продолжаться в течение суток и могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

