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Украинцам пересчитали размер жилищных субсидий: кого это касается

Украина, Четверг 29 августа 2024 09:55
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Украинцам пересчитали размер жилищных субсидий: кого это касается Фото: Размер субсидий в Украине пересчитали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинским домохозяйствам, у которых доходы изменились более чем на 50%, в августе произведен автоматический перерасчет жилищных субсидий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отметили в ПФУ, перерасчет субсидий домохозяйствам, в которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, производится дважды в год - в марте и августе.

При перерасчете выплат указанной категории субсидиантов с августа среднемесячный совокупный доход учтен за I и II кварталы текущего года, который сопоставлен с доходами за III и IV квартал прошлого года (именно за этот период был учтен доход при назначении субсидии с мая 2024 года).

"Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50%, размер жилищной субсидии пересмотрен", - говорится в сообщении.

Таким образом, назначенный размер жилищной субсидии у домохозяйств, у которых доходы уменьшились/увеличились более чем на 50%, изменился.

Как отметили в ПФУ, проведение перерасчета предусмотрено пунктом 92 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Напомним, по данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам Украины было направлено 35,5 млрд гривен.

В государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в прошлом году на 32%. Ожидается, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

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