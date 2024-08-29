Українцям перерахували розмір житлових субсидій: кого це стосується

Українським домогосподарствам, у яких доходи змінились більш ніж на 50%, у серпні проведено автоматичний перерахунок житлових субсидій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Як зазначили у ПФУ, перерахунок субсидій домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%, проводиться двічі на рік - у березні та серпні.

При перерахунку виплат зазначеній категорії субсидіантів з серпня середньомісячний сукупний дохід враховано за I і II квартали поточного року, який співставлено з доходами за III і IV квартал минулого року (саме за цей період було враховано дохід під час призначення субсидії з травня 2024 року).

"Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50%, розмір житлової субсидії переглянуто", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, призначений розмір житлової субсидії в домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50%, змінився.

Як зазначили у ПФУ, проведення перерахунку передбачено пунктом 92 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21.10.1995 № 848.