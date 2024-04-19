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Украинцам напомнили, от чего зависит размер выплат пособия по безработице

Пятница 19 апреля 2024 17:36
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Украинцам напомнили, от чего зависит размер выплат пособия по безработице Иллюстративное фото: каков размер пособия по безработице в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Размер пособия по безработице украинцам зависит от страхового стажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую ОГА.

"Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа, как общего, так и в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу регистрации лица как безработного, основания прекращения трудовых отношений и размера зарплаты (дохода, денежного довольствия) полученного перед увольнением", - сказано в сообщении.

Пособие по безработице определяется в процентах к их средней заработной плате (доходу), в зависимости от страхового стажа, но не менее минимального размера пособия по безработице, установленного для этой категории лиц:

  • до 3 лет – 50%;
  • от 3 до 6 лет – 55%;
  • от 6 до 12 лет – 60%;
  • от 12 до 18 лет – 65%;
  • от 18 до 24 лет – 70%;
  • от 24 до 30 лет – 75%;
  • свыше 30 лет – 80%.

Следует заметить, что если лицо, страховой стаж которого составляет не менее 15 лет и которое в течение 15 лет не получало пособия по безработице, при определении размера выплат проценты к средней заработной плате (доходу) увеличиваются на 10 процентных пунктов.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Однако Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 до 1500 гривен. Беженцы получат 2500 гривен.

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