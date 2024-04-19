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Українцям нагадали, від чого залежить розмір виплат допомоги по безробіттю

П'ятниця 19 квітня 2024 17:36
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Українцям нагадали, від чого залежить розмір виплат допомоги по безробіттю Ілюстративне фото: який розмір допомоги по безробіттю в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Розмір допомоги по безробіттю українцям залежить від страхового стажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку ОДА.

"Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, як загального, так і протягом 12 місяців, які передують місяцю реєстрації особи як безробітної, підстави припинення трудових відносин та розміру зарплати (доходу, грошового забезпечення) отриманого перед звільненням", - сказано у повідомленні.

Допомога по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений для цієї категорії осіб:

  • до 3 років - 50%;
  • від 3 до 6 років - 55%;
  • від 6 до 12 років - 60%;
  • від 12 до 18 років - 65%;
  • від 18 до 24 років - 70%;
  • від 24 до 30 років - 75%;
  • понад 30 років - 80%.

Варто зауважитИ, що якщо особа, страховий стаж якої становить не менше 15 років і яка протягом 15 років не отримувала допомогу по безробіттю, під час визначення розміру виплат відсотки до середньої заробітної плати (доходу) збільшуються на 10 відсоткових пунктів.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Однак Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці отримуватимуть 2500 гривень.

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