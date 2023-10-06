Безработным в Украине увеличили минимальный размер пособия в 1,5 раза

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 до 1500 гривен. Беженцы будут получать 2500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление фонда от N 60 от 14 сентября 2023 года, зарегистрированное в Минюсте 2 октября.

Постановление вступает в силу дня, следующего за днем его официального опубликования и применяется с 31 июля 2023 года.

Согласно документу, 1500 гривен назначается людям без страхового стажа и работавшим в течение последнего года менее 7 месяцев.

Кроме того, размер 2500 гривен установлен для:

взятых на учет внутри перемещенных лиц, при отсутствии документов, необходимых для предоставления статуса безработного.

внутренне перемещенных лиц, находящихся на временно оккупированной или на территории, на которой ведутся боевые действия, не имеющие необходимых документов, но сведения о которых имеются в государственных реестрах.

Официальная безработица в Украине

В августе 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных упало до 108,7 тысячи, среди которых 78,8 тысячи - женщины. Год назад было 278,6 тысяч безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 230,5 до 45,4 тысяч человек.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен – размер минимальной зарплаты.