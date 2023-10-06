Безработным в Украине увеличили минимальный размер пособия в 1,5 раза
Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 до 1500 гривен. Беженцы будут получать 2500 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление фонда от N 60 от 14 сентября 2023 года, зарегистрированное в Минюсте 2 октября.
Постановление вступает в силу дня, следующего за днем его официального опубликования и применяется с 31 июля 2023 года.
Согласно документу, 1500 гривен назначается людям без страхового стажа и работавшим в течение последнего года менее 7 месяцев.
Кроме того, размер 2500 гривен установлен для:
- взятых на учет внутри перемещенных лиц, при отсутствии документов, необходимых для предоставления статуса безработного.
- внутренне перемещенных лиц, находящихся на временно оккупированной или на территории, на которой ведутся боевые действия, не имеющие необходимых документов, но сведения о которых имеются в государственных реестрах.
Официальная безработица в Украине
В августе 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных упало до 108,7 тысячи, среди которых 78,8 тысячи - женщины. Год назад было 278,6 тысяч безработных.
Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 230,5 до 45,4 тысяч человек.
Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен – размер минимальной зарплаты.