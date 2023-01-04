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В Украине урезали размер пособий безработным

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Украина, Среда 04 января 2023 12:02
В Украине урезали размер пособий безработным Фото: безработным уменьшили выплаты с 1 января 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен – размер минимальной зарплаты. Ранее в Украине платили 150% минималки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской центр занятости (КГЦЗ).

Уменьшение предусмотрено изменениями в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", принятыми Радой в сентябре 2022 года.

Кроме того, продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста (за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого для назначения пенсии по возрасту страхового стажа) - 360 календарных дней. Пособие по безработице назначается с первого дня после дня предоставления статуса безработного.

Размер минимального пособия по безработице уменьшен с 1800 до 1000 гривен. Он применяется для людей со стажем менее семи месяцев в течение последнего года.

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Напомним, по состоянию на 26 декабря 2022 года в Украине официально зарегистрирована 191 тысяча безработных . Это исторический минимум

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