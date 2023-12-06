ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В центре Киева зажгли огни на главной елке страны (видео, фото)

Киев, Среда 06 декабря 2023 18:02
UA EN RU
В центре Киева зажгли огни на главной елке страны (видео, фото) На новогодней елке Киева зажгли огни 6 декабря (все фото: Виталий Носач, РБК-украина)
Автор: Владимир Костырин

На Софийской площади Киева сегодня, 6 декабря, зажгли огни на главной новогодней елке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Хвойная красавица засияла в центре столицы праздничной иллюминацией традиционно в День святого Николая, дата которого в этом году сместилась на две недели в связи с переходом на новоюлианский календарь.

Новогодняя елка в Киеве была установлена и украшена за средства меценатов, как и прошлом году.

Добавим, что украшения для нее выбирали энергоэкономные, учитывая режим ограничения использования света.

На церемонии зажжения огней присутствовало руководство столицы, представители администрации, а также собралось немалое количество жителей и гостей Киева.

Новогодние празднования в Киеве

Ранее заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко заявляла, что в этом году в Киеве больших новогодних празднований не планируется. Однако на Софийской площади установят главную елку страны и фотозону, где будут расположены несколько небольших новогодних елок, украшенных игрушками.

В КГГА добавили, что столичные учреждения культуры тоже приобщаются к празднованию. В частности, коммунальные театры в декабре представляют различные новогодние представления.

Новый календарь

Поместный собор Православной церкви Украины в июле 2023 принял окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь.

После перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новоюлианскому стилю в другие даты.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Новогодние праздники
NEWS
От советника министра до предателя. Что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ
От советника министра до предателя. Что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО