Украинцам компенсируют некоторые расходы на размещение ВПЛ: кто и как может подать заявку

В Украине утвердили порядок компенсации за коммунальные услуги на пунктах эвакуации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.
"Правительство утвердило порядок компенсации за коммунальные услуги на пунктах эвакуации ВПЛ", - рассказала глава КМУ.
Она объяснила, что четкий механизм возмещения вводят для владельцев или арендаторов:
"Где эвакуированные люди находятся до дальнейшего перемещения или расселения", - уточнила Свириденко.
Согласно информации главы правительства, компенсация от государства будет покрывать стоимость потребленных коммунальных услуг:
А также расходы на:
Свириденко сообщила, что подать заявление на такую компенсацию теперь можно онлайн - через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
"Выплата компенсации будет осуществляться ежемесячно до 25 числа", - подчеркнула премьер-министр.
Контроль за начислением выплат, по словам Свириденко, будет обеспечивать Национальная социальная сервисная служба Украины (Нацсоцслужба) и ее территориальные органы.
"Государство продолжает системно поддерживать людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, и тех, кто обеспечивает им временный приют", - подытожила глава правительства.
