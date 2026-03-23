Выплаты ВПЛ продлили еще на полгода: кто получит деньги по новым правилам
В Украине расширили поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и изменили правила предоставления помощи на проживание. В частности, выплаты продлят, а для детей и части переселенцев введут новые условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
Главное:
- Кабмин увеличил максимальное количество периодов выплат для уязвимых категорий ВПЛ с четырех до пяти.
- Наиболее незащищенные переселенцы будут получать государственную помощь на полгода дольше.
- Детям из числа ВПЛ будут назначать выплаты независимо от уровня дохода семьи.
- Нетрудоспособные лица, которым ранее отказали из-за дохода, могут подать документы на перерасчет.
- Для получения выплат "задним числом" (с начала года) заявление необходимо подать до 1 мая 2026 года.
Одним из ключевых изменений является продление продолжительности государственной поддержки. Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать выплаты на один шестимесячный период дольше - общий лимит увеличен до пяти периодов. Это позволяет обеспечить стабильность для семей, которые еще не успели адаптироваться на новом месте.
Поддержка детей и пересмотр для пенсионеров
Правительство изменило подход к начислениям для двух категорий граждан:
- Дети ВПЛ. Теперь помощь будет назначаться независимо от совокупного дохода семьи. Если подать заявление до 1 мая 2026 года, средства начислят за весь период, начиная с 1 февраля.
- Нетрудоспособные лица. Те, кому ранее прекратили выплаты из-за превышения предельного дохода, теперь имеют право на пересмотр дела. Это связано с повышением прожиточного минимума.
Важные дедлайны для обращений
Юлия Свириденко подчеркнула важность своевременной подачи документов для сохранения выплат за предыдущие месяцы. Так, в случае подачи заявления до 1 мая 2026 года выплаты будут начислены с 1 января 2026 года. Если обратиться позже, начисление будет происходить с месяца подачи заявления.
Таким образом, переселенцы, которые подадут заявки в апреле, смогут получить средства сразу за четыре предыдущих месяца. Если же заявление поступит после 1 мая, доплата за прошедшее время не будет осуществляться.
Ранее РБК-Украина писало об обеспечении жильем переселенцев. Государство планирует переоборудовать пустующие общежития, админздания и другие заброшенные объекты в квартиры для ВПЛ. Пилотный проект стартует в трех областях, где отберут и отремонтируют самые перспективные здания для проживания людей.
Также мы рассказывали, что после эвакуации пожилые люди и лица с инвалидностью могут получить бесплатный медицинский и социальный уход (лечение, проживание, питание, психологическую помощь) в специальных учреждениях. Теперь срок пребывания увеличили с 30 до 60 дней при наличии медицинских показаний.