Выплаты ВПЛ продлили еще на полгода: кто получит деньги по новым правилам

15:16 23.03.2026 Пн
3 мин
Кому нужно подать заявление до 1 мая?
aimg Татьяна Веремеева
Выплаты ВПЛ продлили еще на полгода: кто получит деньги по новым правилам Фото: В Украине изменили правила начисления помощи для ВПЛ (Getty Images)

В Украине расширили поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и изменили правила предоставления помощи на проживание. В частности, выплаты продлят, а для детей и части переселенцев введут новые условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Читайте также: Будет ли индексация пенсий для ВПЛ, которые не обновили данные: ответ Минсоца

Главное:

  • Кабмин увеличил максимальное количество периодов выплат для уязвимых категорий ВПЛ с четырех до пяти.
  • Наиболее незащищенные переселенцы будут получать государственную помощь на полгода дольше.
  • Детям из числа ВПЛ будут назначать выплаты независимо от уровня дохода семьи.
  • Нетрудоспособные лица, которым ранее отказали из-за дохода, могут подать документы на перерасчет.
  • Для получения выплат "задним числом" (с начала года) заявление необходимо подать до 1 мая 2026 года.

Одним из ключевых изменений является продление продолжительности государственной поддержки. Теперь наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать выплаты на один шестимесячный период дольше - общий лимит увеличен до пяти периодов. Это позволяет обеспечить стабильность для семей, которые еще не успели адаптироваться на новом месте.

Поддержка детей и пересмотр для пенсионеров

Правительство изменило подход к начислениям для двух категорий граждан:

  • Дети ВПЛ. Теперь помощь будет назначаться независимо от совокупного дохода семьи. Если подать заявление до 1 мая 2026 года, средства начислят за весь период, начиная с 1 февраля.
  • Нетрудоспособные лица. Те, кому ранее прекратили выплаты из-за превышения предельного дохода, теперь имеют право на пересмотр дела. Это связано с повышением прожиточного минимума.

Важные дедлайны для обращений

Юлия Свириденко подчеркнула важность своевременной подачи документов для сохранения выплат за предыдущие месяцы. Так, в случае подачи заявления до 1 мая 2026 года выплаты будут начислены с 1 января 2026 года. Если обратиться позже, начисление будет происходить с месяца подачи заявления.

Таким образом, переселенцы, которые подадут заявки в апреле, смогут получить средства сразу за четыре предыдущих месяца. Если же заявление поступит после 1 мая, доплата за прошедшее время не будет осуществляться.

Ранее РБК-Украина писало об обеспечении жильем переселенцев. Государство планирует переоборудовать пустующие общежития, админздания и другие заброшенные объекты в квартиры для ВПЛ. Пилотный проект стартует в трех областях, где отберут и отремонтируют самые перспективные здания для проживания людей.

Также мы рассказывали, что после эвакуации пожилые люди и лица с инвалидностью могут получить бесплатный медицинский и социальный уход (лечение, проживание, питание, психологическую помощь) в специальных учреждениях. Теперь срок пребывания увеличили с 30 до 60 дней при наличии медицинских показаний.

Новости
Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти