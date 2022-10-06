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Украинцам не дают выезжать из России, их увозят в неизвестном направлении, - МВД Эстонии

Фото: украинцам не дают выезжать из России, их увозят в неизвестном направлении (facebook.com/rs_gov_lv)
Автор: Иван Носальский

Украинским беженцам не разрешают выезжать из России в Эстонию, их останавливают и увозят в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Лаанеметса, которое приводит CNN.

По его словам, более 1000 украинцев, которые хотели попасть в Эстонию из России, были остановлены и увезены в неизвестное место.

"Приехали грузовики, их посадили в грузовики и увезли. Куда они поехали, где они находятся, мы не знаем. В настоящее время полиция и охрана работают над сбором этой информации", - рассказал Лаанеметс.

При этом он добавил, что пограничная служба Эстонии патрулирует границу с РФ при помощи беспилотников.

Напомним, ранее стало известно, что российские пограничники отказываются пропускать граждан Украины в Евросоюз на российско-латвийской границе.

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