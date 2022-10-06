Українцям не дають виїжджати з Росії, їх відвозять у невідомому напрямку, - МВС Естонії

Українським біженцям не дозволяють виїжджати з Росії до Естонії, їх зупиняють та відвозять у невідомому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанеметса, яку наводить CNN.
За його словами, понад 1000 українців, які хотіли потрапити до Естонії з Росії, було зупинено та відвезено у невідоме місце.
"Приїхали вантажівки, їх посадили у вантажівки та відвезли. Куди вони поїхали, де вони знаходяться, ми не знаємо. Наразі поліція та охорона працюють над збиранням цієї інформації", - розповів Лаанеметс.
При цьому він додав, що прикордонна служба Естонії патрулює кордон з РФ за допомогою безпілотників.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські прикордонники відмовляються пропускати громадян України до Євросоюзу на російсько-латвійському кордоні.
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