Украинцам не дают выезжать из России, их увозят в неизвестном направлении, - МВД Эстонии

Украинским беженцам не разрешают выезжать из России в Эстонию, их останавливают и увозят в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Лаанеметса, которое приводит CNN .

По его словам, более 1000 украинцев, которые хотели попасть в Эстонию из России, были остановлены и увезены в неизвестное место.

"Приехали грузовики, их посадили в грузовики и увезли. Куда они поехали, где они находятся, мы не знаем. В настоящее время полиция и охрана работают над сбором этой информации", - рассказал Лаанеметс.

При этом он добавил, что пограничная служба Эстонии патрулирует границу с РФ при помощи беспилотников.