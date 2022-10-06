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Українцям не дають виїжджати з Росії, їх відвозять у невідомому напрямку, - МВС Естонії

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Таллінн, Четвер 06 жовтня 2022 18:35
Українцям не дають виїжджати з Росії, їх відвозять у невідомому напрямку, - МВС Естонії Фото: українцям не дають виїжджати з Росії, їх відвозять у невідомому напрямку (facebook.com/rs_gov_lv)
Автор: Іван Носальський

Українським біженцям не дозволяють виїжджати з Росії до Естонії, їх зупиняють та відвозять у невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанеметса, яку наводить CNN.

За його словами, понад 1000 українців, які хотіли потрапити до Естонії з Росії, було зупинено та відвезено у невідоме місце.

"Приїхали вантажівки, їх посадили у вантажівки та відвезли. Куди вони поїхали, де вони знаходяться, ми не знаємо. Наразі поліція та охорона працюють над збиранням цієї інформації", - розповів Лаанеметс.

При цьому він додав, що прикордонна служба Естонії патрулює кордон з РФ за допомогою безпілотників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські прикордонники відмовляються пропускати громадян України до Євросоюзу на російсько-латвійському кордоні.

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Російська Федерація Естонія
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