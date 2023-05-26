Мошенники в основном работают в Интернете: в НБУ назвали средний размер ущерба

Сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за 2022 год составила 481 млн гривен. Это на 46% больше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку заместителя главы НБУ Алексея Шабана для издания Delo.ua.

В общей сложности 86% от общего числа случаев в прошлом году происходило в сети Интернет, в то время как только 14% - через физические устройства (торговая сеть, банкоматы). Что касается суммы ущерба от незаконных действий, 94% приходится на сеть Интернет, 4% - на торговую сеть и 2% - на банкоматы.

"Поэтому там, где используется физическая карта (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания), проведение операций сейчас более безопасно. Ведь подделать платежную карту, чтобы использовать ее в банкомате или торговой сети, сложнее, чем выманить у клиента данные карты и провести операцию в Интернете", - отметил Шабан.

По данным НБУ, средняя сумма одной незаконной операции за 2022 год выросла на треть - до около 2 200 гривен (в 2021 году - 1 600 гривен). По месту мошенничества средняя сумма одной мошеннической операции: