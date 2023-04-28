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Украинцев призывали не игнорировали воздушные тревоги

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 09:44
Украинцев призывали не игнорировали воздушные тревоги Фото: украинцев просят не игнорировали воздушные тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога утром 28 апреля была объявлена на юге Украины. Граждан просят не игнорировать предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Тревоги не игнорируем", - отметил в соцсетях Ермак.

При этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что над оккупированным городом заметили российскую авиацию.

"Фиксируем снова работу авиации на Мариуполем и районом. В направление Запорожья / Днепропетровская область. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - отметил он.

Обновлено в 10:20

Во всех областях, кроме Луганской и Крыма, объявили отбой воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:40

Украинцев призывали не игнорировали воздушные тревоги

Напомним, в ночь на 28 апреля Россия выпустила по Украине 23 ракеты, силы ПВО сбили 21 из них.

Одна из российских ракет попала в многоэтажку в Умани. В результате атаки известно о 6 погибших.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Днепру, в результате атаки погиб ребенок и его мама.

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