Українців закликали не ігнорували повітряні тривоги

Повітряну тривогу зранку 28 квітня оголосили на півдні України. Громадян просять не ігнорувати попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Тривоги не ігноруємо", - зазначив у соцмережах Єрмак.

При цьому радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що над окупованим містом помітили російську авіацію.

"Фіксуємо знову роботу авіації на Маріуполем та районом. В напрям Запоріжжя / Дніпропетровська область. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - зазначив він.

Оновлено о 10:20

В усіх областях, крім Луганської та Криму, оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 9:40