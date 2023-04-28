Українців закликали не ігнорували повітряні тривоги
Повітряну тривогу зранку 28 квітня оголосили на півдні України. Громадян просять не ігнорувати попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
"Тривоги не ігноруємо", - зазначив у соцмережах Єрмак.
При цьому радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що над окупованим містом помітили російську авіацію.
"Фіксуємо знову роботу авіації на Маріуполем та районом. В напрям Запоріжжя / Дніпропетровська область. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - зазначив він.
Оновлено о 10:20
В усіх областях, крім Луганської та Криму, оголосили відбій повітряної тривоги.
Карта повітряних тривог станом на 9:40
Нагадаємо, в ніч на 28 квітня Росія випустила по Україні 23 ракети, сили ППО збили 21 з них.
Одна з російських ракет влучила у багатоповерхівку в Умані. Внаслідок атаки відомо про 6 загиблих.
Крім того, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок атаки загинула дитина та її мама.
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