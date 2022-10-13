Двое детей в Харьковской области получили ранения из-за обстрелов оккупантов
Российские оккупанты, 13 октября, нанесли удары по Харьковской области. В результате обстрелов врага дети получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советницы главы Харьковского областного совета Натальи Поповой.
"За сегодняшний день два 16-летних подростка получили ранения в результате обстрелов россиянами Харьковской области", - говорится в сообщении.
По словам Поповой, один подросток был ранен в городе Купянск, а другой в Изюмском районе.
"Оба госпитализированы", - добавила напоследок.
Напомним, что россияне обстреляли освобожденную часть Харьковской области. В результате обстрелов врага ранены, в том числе дети.
Также ранее оккупанты сбросили над Дергачами в Харьковской области мины с отложенной детонацией.
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