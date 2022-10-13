ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Двое детей в Харьковской области получили ранения из-за обстрелов оккупантов

Новина українською →
Украина, Четверг 13 октября 2022 21:05
Двое детей в Харьковской области получили ранения из-за обстрелов оккупантов Фото: Двое детей в Харьковской области получили ранения из-за обстрелов кафиров (brovary net ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты, 13 октября, нанесли удары по Харьковской области. В результате обстрелов врага дети получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советницы главы Харьковского областного совета Натальи Поповой.

"За сегодняшний день два 16-летних подростка получили ранения в результате обстрелов россиянами Харьковской области", - говорится в сообщении.

По словам Поповой, один подросток был ранен в городе Купянск, а другой в Изюмском районе.

"Оба госпитализированы", - добавила напоследок.

Напомним, что россияне обстреляли освобожденную часть Харьковской области. В результате обстрелов врага ранены, в том числе дети.

Также ранее оккупанты сбросили над Дергачами в Харьковской области мины с отложенной детонацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война в Украине
NEWS
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны