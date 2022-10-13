Двое детей в Харьковской области получили ранения из-за обстрелов оккупантов

Российские оккупанты, 13 октября, нанесли удары по Харьковской области. В результате обстрелов врага дети получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советницы главы Харьковского областного совета Натальи Поповой.

"За сегодняшний день два 16-летних подростка получили ранения в результате обстрелов россиянами Харьковской области", - говорится в сообщении. По словам Поповой, один подросток был ранен в городе Купянск, а другой в Изюмском районе. "Оба госпитализированы", - добавила напоследок.