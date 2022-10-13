75 "прилетов" за ночь. Оккупанты массированно обстреляли Никопольский район, есть раненый
Российские оккупанты всю ночь терроризировали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Зафиксировано 75 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Пять обстрелов и один раненый… Больше всего пострадал Никополь. Там оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Он в больнице. В тяжелом состоянии", - рассказал он.
По словам главы региона, в городе изуродовано более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач.
"Более 2 тысяч семей остались без света. Энергетики уже работают", - добавил он.
По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, Никополь в течение ночи накрывали из РСЗО несколько раз подряд в разное время. Кроме домов, по его словам, в городе изуродованы больница, музей, детсад, здание собора, фабрика, газопроводы и линии передач.
"В частном доме произошел пожар, который уже потушен. Два хозяйственных сооружения разбиты, - добавил Лукашук. - Прилетело и в Марганецкую общину. Люди не пострадали".
По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, по Никопольскому району оккупанты за ночь выпустили 60 "Градов", также зафиксировано 15 "прилетов" из ствольной артиллерии.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка выяснит всех причастных к ракетным обстрелам Никополя (Днепропетровская область) и Авдеевки (Донецкая область), в результате чего погибли семь гражданских лиц.
Напомним, что российские войска с утра 12 октября обстреляли центральный рынок Авдеевки. В результате атаки оккупантов погибли 7 человек, еще 12 получили ранения.
Также оккупанты обстреляли Никополь 12 октября. Тяжелые ранения получила 6-летняя девочка. Ей ампутировали ноги.
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