Украинцев предупредили о задержках на границе с Польшей: в чем причина

Украина, Понедельник 13 октября 2025 15:15
UA EN RU
Украинцев предупредили о задержках на границе с Польшей: в чем причина Иллюстративное фото: украинцев предупредили о задержках на границе с Польшей (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинцев предупредили о замедлении движения грузового транспорта в п/п "Краковец-Корчева". которое продлится в течение двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу.

С 15 октября до 15 декабря 2025 года в пункте пропуска "Краковец-Корчова" возможно замедление движения грузового транспорта. Как сообщает польская сторона, это связано с проведением профилактического обслуживания весовых комплексов и монтажом новых систем радиационного контроля.

Водителей просят учитывать возможные задержки при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пересечения границы.

Узнать о накоплении автомобилей перед пунктом пропуска можно с помощью специальной карты.

Напомним, с 12 октября Европейский Союз внедрил новую биометрическую систему контроля на границах. Она заменит традиционные штампы в паспортах и будет фиксировать данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев

