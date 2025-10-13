Українців попередили про затримки на кордоні з Польщею: у чому причина

Українців попередили про сповільнення руху вантажного транспорту у п/п "Краківець-Корчова". яке триватиме протягом двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу.

З 15 жовтня до 15 грудня 2025 року у пункті пропуску "Краківець-Корчова" можливе уповільнення руху вантажного транспорту. Як повідомляє польська сторона, це пов’язано з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів та монтажем нових систем радіаційного контролю.

Водіїв просять враховувати можливі затримки під час планування поїздок і, за можливості, обирати альтернативні пункти перетину кордону.

Дізнатися про накопичення автомобілів перед пунктом пропуску можна за допомогою спеціальної карти.