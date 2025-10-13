ua en ru
Українців попередили про затримки на кордоні з Польщею: у чому причина

Україна, Понеділок 13 жовтня 2025 15:15
Українців попередили про затримки на кордоні з Польщею: у чому причина
Автор: Наталія Кава

Українців попередили про сповільнення руху вантажного транспорту у п/п "Краківець-Корчова". яке триватиме протягом двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу.

З 15 жовтня до 15 грудня 2025 року у пункті пропуску "Краківець-Корчова" можливе уповільнення руху вантажного транспорту. Як повідомляє польська сторона, це пов’язано з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів та монтажем нових систем радіаційного контролю.

Водіїв просять враховувати можливі затримки під час планування поїздок і, за можливості, обирати альтернативні пункти перетину кордону.

Дізнатися про накопичення автомобілів перед пунктом пропуску можна за допомогою спеціальної карти.

Нагадаємо, з 12 жовтня Європейський Союз впровадив нову біометричну систему контролю на кордонах. Вона замінить традиційні штампи у паспортах і фіксуватиме дані про в’їзд та виїзд громадян третіх країн, зокрема українців

