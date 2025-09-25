Украинцев предупредили о пробках на границе с Польшей и Молдовой из-за хасидов

Иллюстративное фото: украинцев предупредили о пробках на границе с Польшей и Молдовой (GettyImages)

На границе Украины и Польши значительно увеличился пассажиропоток. Это может привести к задержкам в прохождении пунктов пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"После празднования Рош ха-Шана наблюдается значительный рост движения на границе с Молдовой и Польшей", - сказано в сообщении.



Состояние очередей на границе по состоянию на 14:00 С Молдовой: "Паланка-Маяки-Удобное" - 80 авто;

"Староказачье" - 40 авто;

"Могилев-Подольский" - 70 авто;

"Бронница" - 60 авто. С Польшей: "Краковец" - 100 авто;

"Шегини" -120 авто (возросло количество и пешеходов);

"Грушев" - 40 авто;

"Угринов" - 20 авто;

"Рава-Русская" - 20 авто;

"Нижанковичи" - 25 авто;

"Смильница" - без очередей. Пограничники работают в усиленном режиме, выставлены дополнительные наряды для ускорения оформления.