Украинцев предупредили о пробках на границе с Польшей и Молдовой из-за хасидов
На границе Украины и Польши значительно увеличился пассажиропоток. Это может привести к задержкам в прохождении пунктов пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"После празднования Рош ха-Шана наблюдается значительный рост движения на границе с Молдовой и Польшей", - сказано в сообщении.
Состояние очередей на границе по состоянию на 14:00
С Молдовой:
- "Паланка-Маяки-Удобное" - 80 авто;
- "Староказачье" - 40 авто;
- "Могилев-Подольский" - 70 авто;
- "Бронница" - 60 авто.
С Польшей:
- "Краковец" - 100 авто;
- "Шегини" -120 авто (возросло количество и пешеходов);
- "Грушев" - 40 авто;
- "Угринов" - 20 авто;
- "Рава-Русская" - 20 авто;
- "Нижанковичи" - 25 авто;
- "Смильница" - без очередей.
Пограничники работают в усиленном режиме, выставлены дополнительные наряды для ускорения оформления.
