Українців попередили про затори на кордоні з Польщею та Молдовою через хасидів

Четвер 25 вересня 2025 15:50
Українців попередили про затори на кордоні з Польщею та Молдовою через хасидів Ілюстративне фото: українців попередили про затори на кордоні з Польщею та Молдовою (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На кордоні України та Польщі значно збільшився пасажиропотік. Це може призвести до затримок у проходженні пунктів пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею", - сказано у повідомленні.

Стан черг на кордоні станом на 14:00

З Молдовою:

  • "Паланка-Маяки-Удобне" - 80 авто;
  • "Старокозаче" - 40 авто;
  • "Могилів-Подільський" - 70 авто;
  • "Бронниця" - 60 авто.

З Польщею:

  • "Краківець" - 100 авто;
  • "Шегині" -120 авто (зросла кількість і пішоходів);
  • "Грушів" - 40 авто;
  • "Угринів" - 20 авто;
  • "Рава-Руська" - 20 авто;
  • "Нижанковичі" - 25 авто;
  • "Смільниця" - без черг.

Прикордонники працюють у посиленому режимі, виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення.

Раніше РБК-Україна розповідало, що прикордонники після затримання чоловіків призовного віку, які намагаються незаконно перетнути кордон, повідомляють про це територіальні центри комплектування. Там перевіряють, чи не ухиляється людина від мобілізації та чи актуальні її військово-облікові дані.

