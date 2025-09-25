Українців попередили про затори на кордоні з Польщею та Молдовою через хасидів

Ілюстративне фото: українців попередили про затори на кордоні з Польщею та Молдовою (GettyImages)

На кордоні України та Польщі значно збільшився пасажиропотік. Це може призвести до затримок у проходженні пунктів пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею", - сказано у повідомленні.



Стан черг на кордоні станом на 14:00 З Молдовою: "Паланка-Маяки-Удобне" - 80 авто;

"Старокозаче" - 40 авто;

"Могилів-Подільський" - 70 авто;

"Бронниця" - 60 авто. З Польщею: "Краківець" - 100 авто;

"Шегині" -120 авто (зросла кількість і пішоходів);

"Грушів" - 40 авто;

"Угринів" - 20 авто;

"Рава-Руська" - 20 авто;

"Нижанковичі" - 25 авто;

"Смільниця" - без черг. Прикордонники працюють у посиленому режимі, виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення.