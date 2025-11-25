Украинцев предупредили об отключениях света 26 ноября: какие ожидаются графики

В Украине завтра, 26 ноября, продолжат действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
Как отметили в компании, завтра графики отключений света будут применять во всех регионах Украины. Ожидается, что ограничения будут следующими:
В компании отметили, что время и объем применения ограничений могут менять по ходу дня.
Напомним, российские оккупанты каждую неделю проводят массированные удары по энергетическим объектам Украины.
В частности, такая атака россиян произошла сегодня, 25 ноября, ночью и утром.
Сначала ночью оккупанты запускали свои крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты.
Уже утром они нанесли повторный удар - для этого россияне снова применили крылатые ракеты. Большинство целей было направлено по Киеву.
Кроме того, и ночью, и утром Украину атаковали сотни ударных беспилотников врага.
Силам противовоздушной обороны удалось сбить большое количество целей - были уничтожены 438 дронов и 14 ракет.
Целью россиян были не только энергетические объекты, но и жилые дома. В нескольких районах Киева в результате атаки были повреждены многоэтажные здания.
Сотрудники ГСЧС уже завершили спасательные работы. По состоянию на сейчас известно о 7 погибших и 21 пострадавшем.
Минобороны РФ в то же время снова заявило об ударе по "военным объектам" и объектам энергетической инфраструктуры.