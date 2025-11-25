ua en ru
В Киеве завершили спасательные работы после массированного удара РФ

Киев, Вторник 25 ноября 2025 18:12
В Киеве завершили спасательные работы после массированного удара РФ Фото: Россия ударила по Киеву (t.me/dsns_kyiv)
Автор: Иван Носальский

В Киеве были завершены аварийно-спасательные работы после российского массированного удара. Погибли семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Киева в Telegram.

"Завершены аварийно-спасательные работы в Киеве после ночного и утреннего обстрела. Спасатели завершили работу по разбору завалов и ликвидации последствий российских ударов по столице", - отметили в ГСЧС.

Фото: россияне ударили по Киеву ракетами и дронами (t.me/dsns_kyiv)

Согласно окончательным данным, в результате атаки погибли семь человек, еще 21 - пострадал (среди пострадавших - один ребенок). Также 18 человек спасли, в том числе троих детей.

Психологи ГСЧС предоставили помощь 64 людям.

К ликвидациям последствий обстрела были привлечены 177 спасателей и 42 единицы техники.

Удар по Киеву

Напомним, российские оккупанты в ночь на 25 ноября нанесли массированный удар по Украине.

Главной целью врага стал Киев - в столице ночью и утром гремели мощные взрывы.

По данным Воздушных сил ВСУ, для атаки россияне использовали 22 ракеты различных типов и 464 ударных беспилотника.

Украинским защитникам удалось сбить 438 дронов и 14 ракет, в том числе одну гиперзвуковую ракету "Кинжал".

В результате атаки врага в нескольких районах Киева были повреждены жилые многоэтажки. Согласно последним данным, было известно о 7 погибших и 20 пострадавших.

Как сообщили в Министерстве энергетики, россияне снова ударили по объектам энергетической инфраструктуры. На этом фоне в Киеве и нескольких областях вводили аварийные отключения света.

Детальнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

