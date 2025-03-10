Украинцев предупредили о серьезной опасности в горах: о чем речь

В ближайшее время в горах может быть опасно (фото: Getty Images)

Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии предупредил граждан о существенной опасности. Особенно внимательными нужно быть тем, кто находится неподалеку высокогорья Карпат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного центра в Facebook.