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Украинцев предупредили о серьезной опасности в горах: о чем речь

Понедельник 10 марта 2025 10:54
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Украинцев предупредили о серьезной опасности в горах: о чем речь В ближайшее время в горах может быть опасно (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии предупредил граждан о существенной опасности. Особенно внимательными нужно быть тем, кто находится неподалеку высокогорья Карпат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного центра в Facebook.

О какой именно опасности идет речь

Недавно Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение о снеголавинной опасности.

Отмечается, что в связи с оттепелью и дождем, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность:

  • сегодня - в понедельник, 10 марта;
  • в течение завтрашнего дня - вторника, 11 марта.

"3 уровень опасности - оранжевый", - подчеркнули эксперты.

Украинцев предупредили о серьезной опасности в горах: о чем речьПост областного центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Стоит отметить, что, согласно прогнозу центра, в течение 10 марта 2025 года в городе Ивано-Франковск и в Ивано-Франковской области ожидается небольшая облачность. Осадков не предвидится.

Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с. Днем местами вероятны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в дневные часы:

  • в городе - 20-22 градуса выше нуля;
  • по области - от 17 до 22 градусов по Цельсию;
  • в высокогорье Карпат - 10-15 градусов тепла.

"Медико-метеорологические условия 1-го типа. Видимость на автодорогах хорошая", - подытожили эксперты центра по гидрометеорологии.

Украинцев предупредили о серьезной опасности в горах: о чем речьПрогноз погоды в регионе на 10 марта (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Напомним, ранее мы рассказывали, где зимой в Украине снежило больше всего.

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