Украинцев предупредили о серьезной опасности в горах: о чем речь
Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии предупредил граждан о существенной опасности. Особенно внимательными нужно быть тем, кто находится неподалеку высокогорья Карпат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного центра в Facebook.
О какой именно опасности идет речь
Недавно Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение о снеголавинной опасности.
Отмечается, что в связи с оттепелью и дождем, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность:
- сегодня - в понедельник, 10 марта;
- в течение завтрашнего дня - вторника, 11 марта.
"3 уровень опасности - оранжевый", - подчеркнули эксперты.
Пост областного центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Стоит отметить, что, согласно прогнозу центра, в течение 10 марта 2025 года в городе Ивано-Франковск и в Ивано-Франковской области ожидается небольшая облачность. Осадков не предвидится.
Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с. Днем местами вероятны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха в дневные часы:
- в городе - 20-22 градуса выше нуля;
- по области - от 17 до 22 градусов по Цельсию;
- в высокогорье Карпат - 10-15 градусов тепла.
"Медико-метеорологические условия 1-го типа. Видимость на автодорогах хорошая", - подытожили эксперты центра по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в регионе на 10 марта (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Напомним, ранее мы рассказывали, где зимой в Украине снежило больше всего.
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