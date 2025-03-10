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Українців попередили про серйозну небезпеку в горах: про що йдеться

Понеділок 10 березня 2025 10:54
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Українців попередили про серйозну небезпеку в горах: про що йдеться Найближчим часом у горах може бути небезпечно (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попередив громадян про суттєву небезпеку. Особливо уважними потрібно бути тим, хто перебуває неподалік високогір'я Карпат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу обласного центру у Facebook.

Про яку саме небезпеку йдеться

Нещодавно Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про сніголавинну небезпеку.

Наголошується, що у зв'язку з відлигою та дощем, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека:

  • сьогодні - у понеділок, 10 березня;
  • впродовж завтрашнього дня - вівторка, 11 березня.

"3 рівень небезпеки – помаранчевий", - наголосили експерти.

Українців попередили про серйозну небезпеку в горах: про що йдетьсяДопис обласного центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Варто зазначити, що, згідно з прогнозом центру, впродовж 10 березня 2025 року у місті Івано-Франківськ та в Івано-Франківській області очікується невелика хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер - південно-східний, 7-12 м/с. Вдень місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря в денні години:

  • в місті - 20-22 градусів вище нуля;
  • по області - від 17 до 22 градусів за Цельсієм;
  • у високогір'ї Карпат - 10-15 градусів тепла.

"Медико-метеорологічні умови 1-го типу. Видимість на автошляхах добра", - підсумували експерти центру з гідрометеорології.

Українців попередили про серйозну небезпеку в горах: про що йдетьсяПрогноз погоди в регіоні на 10 березня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де взимку в Україні сніжило найбільше.

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