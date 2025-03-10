Українців попередили про серйозну небезпеку в горах: про що йдеться

Найближчим часом у горах може бути небезпечно (фото: Getty Images)

Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попередив громадян про суттєву небезпеку. Особливо уважними потрібно бути тим, хто перебуває неподалік високогір'я Карпат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу обласного центру у Facebook.