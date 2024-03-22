Украинцев предупредили о российских ИПСО: враг пытается посеять панику на фоне обстрела

Российские пропагандисты пытаются посеять панику среди украинцев при помощи фейковых новостей. В частности, они касаются Днепровской гидроэлектростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram и Силы обороны юга Украины в Telegram.
"Вражеская пропаганда сейчас вкладывает огромные ресурсы в то, чтобы на фоне российских ударов посеять максимальное количество панических новостей в нашем информационном пространстве", - написал Ермак.
Он призвал украинцев быть сильными, поскольку россияне не способны победить.
В то же время Силы обороны юга предупредили, что Россия готовит ряд информационно-психологических спецопераций после обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, в том числе и про ДнепроГЭС.
"Фиксируем разные фейки насчет "уничтожения плотины", которые запускает враг, а также утверждение, что "Украина полностью останется без света". Вся эта информация не соответствует действительности", - отметили военные.
Они призвали украинцев доверять только официальным источникам информации.
Также в Силах обороны юга напомнили медиа, Telegram-каналам, блогерам и пользователям соцсетей, что снимать видео и фото последствий ракетных ударов и публиковать их до момента публикации в официальных источниках запрещено.
"Мы сегодня зафиксировали немало таких случаев. Враг отслеживает, в частности, такой контент и корректирует огонь", - уточнили военные.
Напомним, сегодня, 22 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Это была одна из самых масштабных атак.
Для обстрела россияне применили более 150 дронов и ракет разных типов. Силам ПВО удалось сбить 55 "Шахедов" и 37 ракет.
В частности, россияне направили восемь своих ракет на ДнепроГЭС.
Более детально о последствиях удара российских террористов - в материале РБК-Украина.
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