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Украинцев предупредили о российских ИПСО: враг пытается посеять панику на фоне обстрела

Фото: россияне ударили по ДнепроГЭС 22 марта (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты пытаются посеять панику среди украинцев при помощи фейковых новостей. В частности, они касаются Днепровской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram и Силы обороны юга Украины в Telegram.

"Вражеская пропаганда сейчас вкладывает огромные ресурсы в то, чтобы на фоне российских ударов посеять максимальное количество панических новостей в нашем информационном пространстве", - написал Ермак. 

Он призвал украинцев быть сильными, поскольку россияне не способны победить. 

О чем фейки россиян

В то же время Силы обороны юга предупредили, что Россия готовит ряд информационно-психологических спецопераций после обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, в том числе и про ДнепроГЭС. 

"Фиксируем разные фейки насчет "уничтожения плотины", которые запускает враг, а также утверждение, что "Украина полностью останется без света". Вся эта информация не соответствует действительности", - отметили военные. 

Они призвали украинцев доверять только официальным источникам информации. 

Также в Силах обороны юга напомнили медиа, Telegram-каналам, блогерам и пользователям соцсетей, что снимать видео и фото последствий ракетных ударов и публиковать их до момента публикации в официальных источниках запрещено.

"Мы сегодня зафиксировали немало таких случаев. Враг отслеживает, в частности, такой контент и корректирует огонь", - уточнили военные. 

Обстрел Украины 22 марта

Напомним, сегодня, 22 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Это была одна из самых масштабных атак.

Для обстрела россияне применили более 150 дронов и ракет разных типов. Силам ПВО удалось сбить 55 "Шахедов" и 37 ракет.

В частности, россияне направили восемь своих ракет на ДнепроГЭС.

Более детально о последствиях удара российских террористов - в материале РБК-Украина.

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