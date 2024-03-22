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Українців попередили про російські ІПСО: ворог намагається посіяти паніку на тлі обстрілу

Фото: росіяни вдарили по ДніпроГЕС 22 березня (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти намагаються посіяти паніку серед українців за допомогою фейкових новин. Зокрема, вони стосуються Дніпровської гідроелектростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram та Сили оборони півдня України в Telegram.

"Ворожа пропаганда зараз вкладає величезні ресурси в те, щоб на тлі російських ударів посіяти максимальну кількість панічних новин у нашому інформаційному просторі", - написав Єрмак.

Він закликав українців бути сильними, оскільки росіяни не спроможні перемогти.

Про що фейки росіян

Водночас, Сили оборони півдня попередили, що Росія готує низку інформаційно-психологічних спецоперацій після обстрілів енергетичної інфраструктури України, в тому числі і про ДніпроГЕС.

"Фіксуємо різні фейки щодо "знищення греблі", які запускає ворог, а також твердження, що "Україна повністю залишиться без світла". Вся ця інформація не відповідає дійсності", - наголосили військові.

Вони закликали українців довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Також у Силах оборони півдня нагадали медіа, Telegram-каналам, блогерам та користувачам соцмереж, що знімати відео та фото наслідків ракетних ударів та публікувати їх до моменту публікації в офіційних джерелах заборонено.

"Ми сьогодні зафіксували чимало таких випадків. Ворог відстежує, зокрема, такий контент та коригує вогонь", - уточнили військові.

Обстріл України 22 березня

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, російські окупанти в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні. Це була одна з наймасштабніших атак.

Для обстрілу росіяни застосували понад 150 дронів та ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Зокрема, росіяни направили вісім своїх ракет на ДніпроГЕС.

Більш детально про наслідки удару російських терористів - у матеріалі РБК-Україна.

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