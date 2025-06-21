Трафик вырос на 25%: ГПСУ назвала наиболее загруженные пункты пропуска на границе с Польшей
В летний период в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" на границе с Польшей наблюдается существенный рост пассажиропотока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Трафик через пункты пропуска во Львовской области вырос на 25%, а уже в ближайшее время ожидается увеличение до 40%. Особенно интенсивным является движение в выходные дни", - отметили в ГПСУ.
Сообщается, что по состоянию на сегодня в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" на выезд из Украины в очереди находится соответственно 65 и 80 автомобилей. Ситуацию в пункте пропуска "Шегини" также осложняют также масштабные ремонтные работы с украинской стороны.
"Менее загруженными остаются пункты пропуска "Грушев", "Угринов" и "Рава-Русская". Наименьшая нагрузка сейчас в "Нижанковичах" и "Смильнице", - добавили в Пограничной службе.
Пограничники также напомнили, что для эффективного планирования маршрута путешествия существует сервис проверки загруженности пунктов пропуска на странице Западного регионального управления ГПСУ.
Ограничения на пунктах пропуска
Напомним, ранее сообщалось, что на словацко-украинском автомобильном пограничном переходе "Убля - Малый Березный" с 19 по 25 июня 2025 года будет временно ограничено движение в связи с техническим обслуживанием распределительной системы.
По данным словацких таможенников, в указанные дни с 08:00 до 18:00 процесс оформления на этом КПП будет временно ограничен или приостановлен.
Словацкая сторона просит водителей, велосипедистов и пешеходов быть особенно осторожными при пересечении государственной границы и следовать указаниям финансовой администрации и полицейских, которые дежурят.
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