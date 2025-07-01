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Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с OLX: как она работает

Вторник 01 июля 2025 14:10
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Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с OLX: как она работает Viber предупреждает о новой схеме мошенничества (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Rakuten Viber зафиксировал новую волну мошенничества: злоумышленники выдают себя за покупателей с OLX и рассылают фишинговые ссылки под видом подтверждения оплаты. В компании раскрыли детали схемы и рассказали, как распознать обман и защитить свои данные.

Об этом РБК-Украина рассказали в компании Rakuten Viber.

Согласно опросу Rakuten Viber, проведенному в январе 2025 года, 62% украинцев сталкивались с кибер- и телефонным мошенничеством. При этом около 40% респондентов стремятся повысить уровень своей кибербезопасности.

Однако мошенники не стоят на месте и регулярно придумывают новые схемы. Одна из таких, активная в последние месяцы, связана с подделкой переписки от имени покупателей OLX.

Как работает схема

Мошенники связываются с продавцами через мессенджеры, в том числе через Rakuten Viber, представляясь покупателями, которые якобы уже оплатили товар. Затем они отправляют поддельные ссылки с просьбой перейти по ним для получения средств.

При переходе по таким ссылкам пользователи попадают на фальшивые сайты, имитирующие официальные платформы. Там их просят ввести банковские данные, пароли и другую конфиденциальную информацию. Получив эти данные, мошенники получают возможность украсть деньги или проводить операции от имени владельца аккаунта.

Подобные схемы уже проявлялись в декабре 2024 года, когда злоумышленники звонили или писали от имени известных сервисов и требовали ввести код из SMS - для взлома аккаунтов Viber.

Как защититься

Rakuten Viber напоминает, что оплата и доставка OLX возможны только через официальный сайт или приложение сервиса.

Какие функции помогут обезопасить себя от мошенников:

Ограничьте сообщения и звонки от незнакомых контактов. Найдите в настройках Параметры, Конфиденциальность, Запросы на сообщения. Там можно сразу удалять, блокировать или жаловаться на подозрительные запросы.

Включите автоматическую проверку на спам. Эта функция отфильтрует нежелательные сообщения. Для этого зайдите в Параметры, Конфиденциальность и Автоматическая проверка на спам.

Активируйте функцию "Идентификация абонентов". Она помечает звонки с неизвестных номеров как потенциально безопасные или опасные из-за спама или мошенничества. Эту функцию уже включили более 3 миллионов украинцев. Найти ее можно в Параметры, Звонки и сообщения, Идентификация абонентов (для Android.

В Rakuten Viber подчеркивают: никогда не передавайте личные данные, пароли, банковские реквизиты или коды из SMS незнакомым людям и сайтам. Используйте встроенные функции защиты - они помогут уберечь вас от мошенников.

Факты о Rakuten Viber

Rakuten Viber - одно из самых популярных и надежных приложений для общения в мире. Компания создает безопасное пространство для общения, управления делами и увлечениями в одном приложении.

В Украине Viber установлен на 98% смартфонов и является частью японской Rakuten Group, лидера в сферах финтеха, электронной коммерции и цифровых сервисов.

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