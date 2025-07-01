Українців попередили про нову шахрайську схему з OLX: як вона працює

Rakuten Viber зафіксував нову хвилю шахрайства: зловмисники видають себе за покупців з OLX і розсилають фішингові посилання під виглядом підтвердження оплати. У компанії розкрили деталі схеми і розповіли, як розпізнати обман і захистити свої дані.

Про це РБК-Україна розповіли в компанії Rakuten Viber.

Згідно з опитуванням Rakuten Viber, проведеним у січні 2025 року, 62% українців стикалися з кібер- і телефонним шахрайством. При цьому близько 40% респондентів прагнуть підвищити рівень своєї кібербезпеки.

Однак шахраї не стоять на місці і регулярно придумують нові схеми. Одна з таких, активна в останні місяці, пов'язана з підробкою листування від імені покупців OLX.

Як працює схема

Шахраї зв'язуються з продавцями через месенджери, зокрема через Rakuten Viber, представляючись покупцями, які нібито вже оплатили товар. Потім вони надсилають підроблені посилання з проханням перейти за ними для отримання коштів.

При переході за такими посиланнями користувачі потрапляють на фальшиві сайти, що імітують офіційні платформи. Там їх просять ввести банківські дані, паролі та іншу конфіденційну інформацію. Отримавши ці дані, шахраї отримують можливість вкрасти гроші або проводити операції від імені власника акаунта.

Подібні схеми вже проявлялися в грудні 2024 року, коли зловмисники дзвонили або писали від імені відомих сервісів і вимагали ввести код з SMS - для злому акаунтів Viber.

Як захиститися

Rakuten Viber нагадує, що оплата і доставка OLX можливі тільки через офіційний сайт або додаток сервісу.

Які функції допоможуть убезпечити себе від шахраїв:

Обмежте повідомлення та дзвінки від незнайомих контактів. Знайдіть у налаштуваннях Параметри, Конфіденційність, Запити на повідомлення. Там можна відразу видаляти, блокувати або скаржитися на підозрілі запити.

Увімкніть автоматичну перевірку на спам. Ця функція відфільтрує небажані повідомлення. Для цього зайдіть у Параметри, Конфіденційність та Автоматична перевірка на спам.

Активуйте функцію "Ідентифікація абонентів". Вона позначає дзвінки з невідомих номерів як потенційно безпечні або небезпечні через спам чи шахрайство. Цю функцію вже увімкнули понад 3 мільйони українців. Знайти її можна в Параметри, Дзвінки та повідомлення, Ідентифікація абонентів (для Android.

У Rakuten Viber наголошують: ніколи не передавайте особисті дані, паролі, банківські реквізити або коди з SMS незнайомим людям і сайтам. Використовуйте вбудовані функції захисту - вони допоможуть уберегти вас від шахраїв.

Факти про Rakuten Viber

Rakuten Viber - один із найпопулярніших і найнадійніших додатків для спілкування у світі. Компанія створює безпечний простір для спілкування, управління справами та захопленнями в одному додатку.

В Україні Viber встановлений на 98% смартфонів і є частиною японської Rakuten Group, лідера у сферах фінтеху, електронної комерції та цифрових сервісів.