Украинцев предупредили о возможных очередях на границе с Польшей

Ограничение движения на границе с Румынией

Напомним, ранее Государственная таможенная служба Украины предупреждала, что Румыния продлила ограничения дорожного движения на пункте пропуска на границе с Украиной с 27 октября на 33 дня.

Ограничения связаны с продолжением ремонтных работ на мосту через реку Тиса между пунктами "Солотвино" в Закарпатской области и "Сигету-Мармацией" в Румынии.

Во время ремонта автомобильное движение будет закрыто с 09:00 до 15:30, однако пешеходы смогут проходить через мост в обычном режиме.

Украинские власти советуют учитывать ограничения при планировании поездок и при необходимости использовать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Также несколько дней назад пограничники предупреждали украинцев о проблемах при въезде в Польшу. По их словам, на границе фиксировалась высокая нагрузка. Причиной стали выходные днями и начало осенних каникул.

Кроме того, задержки были вызваны внедрением новой системы EES (Entry/Exit System), которая фиксирует пересечение внешних границ Шенгенской зоны без проставления штампов в паспортах.