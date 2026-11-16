Графики отключений света продолжат действовать в части областей Украины во вторник, 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление " Укрэнерго ".

На протяжении всех суток украинцев ждут плановые отключения электроэнергии:

для промышленности - графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

"Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в заявлении.

В "Укрэнерго" напомнили украинцам, что проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах облэнерго.